EsSalud: recategorización a Hospital II-1 fortalece la atención médica para más de 500 mil asegurados del Cono Norte

El Hospital I Marino Molina Scippa de la Red Prestacional Sabogal fue recategorizado oficialmente como Hospital II-1, un importante logro institucional que fortalece su capacidad de respuesta y que le permitirá brindar una atención especializada y oportuna a más de 500 mil asegurados de los distritos de Comas, Carabayllo, Los Olivos, Independencia y Puente Piedra.

La recategorización fue otorgada luego de que el establecimiento cumpliera con todos los requisitos técnicos y sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud, a través de la evaluación realizada por la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) Lima Norte, que verificó el cumplimiento de los estándares de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y cartera de servicios.

El director del Hospital Marino Molina, Dr. Waldo Cárdenas Berrocal, destacó que este reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de todo el equipo multidisciplinario del establecimiento. “Este es el resultado del compromiso de nuestros profesionales y trabajadores, quienes hicieron posible culminar un proceso técnico complejo en pocos meses. Ahora seguiremos avanzando hacia nuevas certificaciones que garanticen una atención con calidad y excelencia para nuestros asegurados”, señaló.

Este centro de salud es el principal establecimiento de EsSalud en el Cono Norte y, junto con los policlínicos Retablo, Carabayllo y Puente Piedra, brinda cobertura a una población asegurada que supera el medio millón de personas.

El flamante Hospital II-1 proyecta realizar alrededor de 270 mil consultas externas al año en medicina interna, pediatría, cardiología, neurología, ginecología, cirugía, urología y diversas especialidades, además de fortalecer la atención de emergencia, especialmente para pacientes pediátricos durante la temporada de enfermedades respiratorias.

El establecimiento cuenta con 117 camas de hospitalización distribuidas en las especialidades de medicina, cirugía, pediatría y ginecología, además de áreas de observación, sala de trauma y tópicos especializados que funcionan las 24 horas del día.

Como parte del fortalecimiento de su capacidad resolutiva, el hospital viene impulsando nuevos servicios, entre ellos el incremento de cirugías urológicas, la ampliación de la atención dominical para adultos mayores y el fortalecimiento de los servicios de neurología, cardiología, medicina familiar, psicología, enfermería y trabajo social.

Asimismo, el Dr. Cárdenas anunció la próxima implementación de un tomógrafo, que será el primero de la Red Prestacional Sabogal en el Cono Norte, permitiendo reducir tiempos de espera y evitando que los pacientes deban desplazarse hacia otros hospitales para realizarse este importante examen de diagnóstico.

También se proyecta fortalecer las especialidades de otorrinolaringología y oftalmología, considerando el crecimiento de la población adulta mayor. En este último servicio, el hospital amplió de dos a tres salas quirúrgicas, logrando durante las recientes maratones quirúrgicas alcanzar hasta el 180 % de la meta programada en cirugías de catarata.

Con esta recategorización como Hospital II-1, el Hospital Marino Molina Scippa reafirma su compromiso de seguir mejorando la calidad de los servicios de salud y consolidarse como un establecimiento de referencia para los asegurados del Cono Norte de Lima, brindando una atención más resolutiva, humana y oportuna.

¡El cambio está en marcha!