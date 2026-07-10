Detienen a miembro del 'Tren de Aragua' en el Cercado de Lima: tenía secuestrados a dos extranjeros

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en una vivienda de la avenida El Trabajo, en el Cercado de Lima, a un presunto integrante de la banda criminal Tren de Aragua; fue intervenido cuando mantenía secuestradas a dos personas extranjeras.

Se trata de una mujer de nacionalidad colombiana y de un hombre venezolano. Trascendió que la fémina habría sido víctima de trata de personas; respecto al sujeto, sus familiares no habrían cancelado el costo de su traslado e ingreso ilegal al Perú.

ROBO AGRAVADO

El detenido fue identificado como Antony Rangel Briceño, de 27 años, ciudadano venezolano con situación migratoria irregular. Estuvo recluido desde el año 2019 hasta el 27 de enero de 2026 en el penal Ancón II por el delito de robo agravado.

En el inmueble se incautó un arma de fuego con número de serie erradicado y abastecida con seis municiones, cuatro modernas motos lineales, además de aproximadamente un kilogramo de marihuana y 595 ketes de pasta básica de cocaína.