Arequipa: capturan a presuntos implicados en robo de armamento policial

La hipótesis fiscal sostiene que los implicados habrían coordinado el robo para vender las armas y abastecer a organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de terrenos.

En un exitoso operativo, la Policía Nacional del Perú detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los ranqueados de Hunter”, investigada por el robo de un fusil AKM y dos pistolas sustraídas de un patrullero de la Comisaría Andrés Avelino Cáceres, en la región Arequipa.

La intervención se realizó por pedido del Ministerio Público, en donde se realizaron allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados en los distritos de Cerro Colorado y Hunter. Entre los detenidos figura un efectivo policial en actividad, además de tres civiles vinculados a la presunta organización criminal.

Según las investigaciones, el armamento fue sustraído el pasado 1 de julio en el distrito de Hunter, hecho que inicialmente fue reportado como un robo cometido por delincuentes comunes.

INVESTIGACIÓN APUNTA A UN ASALTO SIMULADO

Durante los operativos fue capturado el suboficial de tercera Leonardo Nicolás Lastarria Llasa, mientras que en Hunter fueron detenidos Fredy Reynaldo Pascual Arapa, Víctor Anthony Machaca Paja y Axel Fernando Orellana Melo. En tanto, el agente Junior Pineda del Pino no fue ubicado y permanece en condición de no habido.

Los análisis de las cámaras de seguridad, pericias dactilares y trabajos de inteligencia, permitieron establecer que en el robo habrían participado los policías investigados junto a los civiles detenidos.

OBJETIVO FINAL

Por otro lado, la hipótesis fiscal, el objetivo era comercializar el armamento para abastecer a organizaciones vinculadas al tráfico de terrenos en Arequipa. Las autoridades continúan con las diligencias para recuperar las armas y ubicar al implicado que permanece prófugo.