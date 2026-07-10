Vecinos denuncian aumento descontrolado de palomas en calles de El Agustino

La sobrepoblación de palomas en Lima y el Callao es una preocupación constante. Vecinos de varios distritos como Surquillo, La Punta, el Callao y El Agustino, han denunciado la proliferación de estas aves, impulsada por personas que les arrojan comida en parques y calles.

Según los afectados vecinos, esta situación genera graves riesgos para la salud pública y daños en la infraestructura de sus viviendas y vías de libre tránsito.

Riesgos para la Salud

Las palomas urbanas son consideradas plagas debido a que su excremento seco y las plumas pueden transmitir afecciones respiratorias como histoplasmosis y criptococosis, así como salmonelosis, infecciones a la piel y a los ojos.

De igual forma, estudios han revelado que las palomas son portadoras de piojillos, garrapatas y chinches que fácilmente pueden ingresar a las viviendas.

Otra gran preocupación es que las heces de estas aves son altamente ácidas, lo que deteriora techos, fachadas, bancas de parques y monumentos.

En este enlace en vivo de La Calle No Calla, vecinos de El Agustino denuncian aumento descontrolado de palomas en sus viviendas y calles.

Cabe señalar que, en distritos chalacos como La Punta, Bellavista y La Perla han realizado campañas de sensibilización y control para frenar la reproducción descontrolada de estas aves.