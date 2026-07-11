Bus de AeroDirecto se despista y vuelca en ingreso al Aeropuerto Jorge Chávez

Un bus del servicio AeroDirecto Sur se despistó y volcó en la avenida Morales Duárez, en el Callao, durante la madrugada de este sábado 11 de julio. El vehículo se salió de la vía y cayó en un desnivel, sin que se reportaran pasajeros a bordo.

El conductor resultó con lesiones leves y fue atendido por personal de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 a.m. y movilizó a bomberos y otras autoridades. El hombre herido fue llevado a la comisaría del aeropuerto para las investigaciones correspondientes.

Cierre temporal de vías

Durante las labores de recuperación del bus, los dos carriles de ingreso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fueron cerrados temporalmente, lo que generó retrasos en el acceso de vehículos al terminal.

Servicio opera con normalidad

Pese al accidente, el servicio AeroDirecto Línea Sur opera con normalidad, según informó RPP Noticias. Las autoridades continúan con las diligencias del caso para determinar las causas del despiste.