Accidente en la Vía Expresa: pareja es rescatada tras impactar auto contra guardavía

Un automóvil se despistó y chocó violentamente contra el guardavía de la Vía Expresa a la altura de la estación Canadá del Metropolitano, en el límite de La Victoria y Jesús María, durante la madrugada de este sábado 11 de julio.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. y, según las primeras investigaciones, el conductor se habría quedado dormido al volante, informó diario Perú 21. La pareja que viajaba en el vehículo, de entre 30 y 35 años, quedó atrapada entre los fierros luego del fuerte impacto.

Bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) llegaron al lugar y realizaron un rescate de alta complejidad, cortando parte de la carrocería para liberar a los ocupantes.

Declaraciones y estado de salud

El brigadier mayor Miguel Gallegos señaló que el rescate fue especialmente difícil debido a la posición de una de las víctimas. "La señorita estaba en posición fetal en el asiento superior y toda la estructura del carro estaba encima de ella", dijo. Ambos sobrevivieron y fueron trasladados a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

El accidente generó congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana mientras se realizaban las labores de rescate y remoción del vehículo siniestrado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del despiste.