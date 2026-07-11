Empresa Emmanuel reanuda servicio tras atentados: Garantizan seguridad de pasajeros y choferes

Este mediodía, la empresa de transportes interprovincial Emmanuel reanudó sus operaciones, tras suspender sus actividades luego de los tres ataques armados que sufrió las últimas semanas por parte de bandas de extorsionadores.

“Mañana (11 de julio) volveremos a acompañarlos en sus viajes diarios con el compromiso, la responsabilidad, la dedicación de siempre y sobre todo con la humanidad que nos ha caracterizado todo este tiempo”, informó.

MUCHA RESPONSABILIDAD

La empresa, ubicada en la avenida 9 de diciembre, en el Rímac dijo también que la decisión de volver a realizar el servicio fue tomada “con mucha responsabilidad y garantizando siempre la seguridad del público y los empleados”.

Por su parte, los conductores confirmaron que las unidades ya operan con total normalidad. Además, informaron que el pasaje no variará por el momento y seguirá costando S/8 de lunes a viernes y S/10 los fines de semana, informa RPP.