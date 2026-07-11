¡Atención viajeros! Aerolíneas responderían por pérdida o daño de equipaje

Según un comunicado emitido por el Indecopi, las aerolíneas que incumplan con el adecuado cuidado del equipaje de los pasajeros podrían ser sancionadas con multas que superan los dos millones de soles.

Esta medida forma parte de la campaña “Fiestas Patrias: Tus Derechos se Respetan”, mediante la cual la entidad no solo informa sobre las sanciones económicas aplicables, sino que también recuerda que las aerolíneas son las únicas responsables por la pérdida, daño o deterioro del equipaje durante la prestación del servicio.

EXIGENCIA A LAS AEROLÍNEAS

Esta medida cobra mayor relevancia ante la proximidad del feriado largo por Fiestas Patrias, en donde el Indecopi ha identificado que una de las principales quejas de los pasajeros está relacionada con la pérdida, daño o deterioro de sus equipajes “Los pasajeros tiene derecho a que los aerolíneas solucionen ese problema, puede ser pagando el equipaje, dando un nuevo equipaje o dando una compensación”, indicó Luis Naranjo, Jefe Oficinal del Indecopi en el Aeropuerto Jorge Chávez.

Además, se recomienda declarar los objetos de valor que se transporten en el equipaje para contar con mayor protección ante posibles incidentes. Si ocurre una pérdida o daño, los pasajeros pueden presentar un reclamo ante la aerolínea y, de no obtener una respuesta satisfactoria, acudir al Indecopi para hacer valer sus derechos como consumidores.

NUEVAS REGLAS DE SEGURIDAD PARA ELECCIONES

Con el fin de garantizar la seguridad y el orden durante las elecciones municipales, la ONPE dispuso la participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La PNP estará a cargo de la seguridad externa de los locales de votación y del control del orden público, mientras que las Fuerzas Armadas resguardarán el interior de los centros electorales.

HOSPITAL DE POLICÍA EN CRISIS

Mientras tanto, el Hospital de la Policía Nacional enfrenta una crisis por una deuda cercana a los 12 millones de soles que SaludPol mantiene con proveedores de medicamentos, afectando el abastecimiento y la atención de los asegurados. Ante esta situación, la Asociación de Policías Femeninas del Perú realizó protestas y exigió medidas urgentes, así como cambios en la administración de la entidad.