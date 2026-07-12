¡No esperes al próximo temblor! Así debes preparar tu mochila de emergencia

Contar con medicamentos, medios de comunicación y elementos de higiene puede marcar la diferencia durante una situación de emergencia.

A raíz del reciente sismo registrado en Lurín y los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela han vuelto a poner sobre la mesa la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia.

Asimismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reiteró la necesidad de contar con una mochila de emergencia equipada con artículos básicos para afrontar las primeras horas posteriores a un desastre.

La mochila debe estar lista para ser llevada durante una evacuación y contener elementos indispensables de higiene, botiquín, abrigo, alimentos no perecibles, agua, dinero en efectivo y medios de comunicación. Asimismo, debe incluir artículos específicos para bebés, adultos mayores, mujeres y personas con necesidades especiales.

RECOMENDACIONES DE INDECI

El gerente de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Callao, José Sosa, señaló que actualmente la mochila de emergencia también debe incorporar implementos de bioseguridad. "Ahora la mochila de emergencia debe contener nuevos productos de bioseguridad como mascarillas, jabón, alcohol de 70° o en gel, un envase de lejía debidamente identificado y botellas de agua", indicó.

Además, recomendó incluir medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos específicos que algún integrante de la familia pueda requerir durante una situación de emergencia.

OTROS CONSEJOS

Por otro lado, Indeci aconseja preparar una caja de reserva destinada a cubrir las necesidades entre el segundo y cuarto día después de ocurrido un desastre. Este kit complementario debe almacenarse en un lugar fresco y seco e incluir alimentos no perecibles.