Callao: sujeto en estado grave tras ser atacado a balazos por dos sicarios al interior de un auto

Según primeras informaciones, un hombre resultó herido tras ser baleado por dos sicarios cuando se encontraba al interior de un auto; el suceso se registró en la urbanización Santa Marina, en el Callao.

El atentado ocurrió a la altura del block 2; las causas del ataque se vienen investigando. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada; los vecinos evitaron declarar sobre el caso.

DIEZ IMPACTOS DE BALA

Trascendió que el vehículo terminó con diez impactos de bala. Inmediatamente, el hombre, con varias heridas, fue trasladado a un nosocomio cercano donde quedó internado en estado delicado.

Tras este violento hecho, la policía inició las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística también se hicieron presentes. Las cámaras de seguridad ayudarán a identificar a los responsables.