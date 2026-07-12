Detienen a tres colombianos acusados de extorsionar a comerciantes de Pucusana, Lurín y Chilca

Tras un paciente seguimiento de varias semanas, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener a tres ciudadanos, colombianos, acusados de extorsionar a comerciantes de Pucusana, Lurín y Chilca.

Los detenidos fueron identificados como José Guzmán, alias 'Tilín' (42 años) y presunto líder de la banda criminal "Los Chukis del Sur", Esteban Guzmán, alias 'Gordo' (24 años), y Nicolás Guzmán, alias 'Machito' (19 años).

CUADERNOS CON ANOTACIONES

Se les incautó una pistola, municiones, dos cartuchos de dinamita y cuadernos con anotaciones de sus presuntas víctimas para extorsionarlos. También envoltorios de marihuana, pasta básica de cocaína y siete celulares.

Asimismo, tenían elementos policiales, como un grillete, un chaleco antibalas con distintivos de la Dinoes, así como una pistola perteneciente a un suboficial PNP, que denunció el robo de su arma en el año 2025, informa RPP.