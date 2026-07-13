Revancha entregó S/10,000 y cientos de premios en el último sorteo de Lotobola

Los números del domingo 12 de julio ya fueron sorteados. Revancha repartió S/25,000 garantizados, con un gaador de S/10,000 y cientos de premios adicionales para los participantes.

La energía ganadora estuvo presente este domingo 12 de julio durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola por Panamericana. Aunque aún no sale el pozo más grande, cientos de jugadores celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS AFORTUNADOS

Los números ganadores del sorteo fueron 9, 67, 39, 57 y 10, mientras que la Bola Extra fue el 48.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 6ZPGYN. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos APJMXB, 74SW4R, 9QQZD6, 6V73XC y 3MWF2M.

¿DÓNDE ADQUIRIERON EL BOLETO AFORTUNADO?

La suerte acompañó al ganador de los S/10,000 después de adquirir su boleto en el supermercado Metro, uno de los puntos de venta, a través de un boleto Turbito, el nuevo juego de Lotobola.

Si tú también quieres convertirte en el próximo afortunado, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.