Además de las oficinas de Reniec, ¿en qué otros lugares puedes registrar el nacimiento de tu bebé?

Los padres de familia suelen inscribir el nacimiento de su recién nacido en las agencias del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, este trámite también lo pueden realizar en otros lugares autorizados. Para ello, deben presentar ciertos documentos como el Certificado de Nacido Vivo, el DNI de quienes realizan la inscripción, entre otros.

A continuación, se informarán los lugares autorizados para registrar el nacimiento de un menor y los requisitos que deben cumplir los padres de familia.

¿Cuáles son los otros lugares donde se pueden inscribir el nacimiento de tu bebé?

• Municipalidades provinciales o distritales: Si no hay una oficina registral de Reniec cerca de la localidad donde residen los padres de familia, pueden acudir a la municipalidad de su jurisdicción para obtener el acta de nacimiento.

• Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano): Oficinas ubicadas en centros comerciales y sedes municipales que cuentan con módulos de Reniec para realizar el trámite de inscripción y DNI.

• Oficinas Registrales Auxiliares (ORA): Se encuentran ubicadas en 170 hospitales y centros de salud a nivel nacional.

Requisitos para inscribir a un recién nacido: ¿Qué documentos deben presentar los padres?

En los lugares mencionados, los padres deben cumplir con ciertos requisitos como la presentación de los siguientes documentos:

- Certificado de Nacido Vivo (CNV), documento que entrega el establecimiento de salud donde ocurrió el parto o que emite el sistema electrónico del Ministerio de Salud. En caso de no contar con ello, debe presentar la constancia otorgada por la persona autorizada que atendió el parto o la Declaración Jurada de autoridad política, judicial o religiosa que confirma el nacimiento.

- DNI físico y vigente de los declarantes (madre, padre o tutor legal). Si el tutor es una persona extranjera, debe mostrar el carné de extranjería o presentar una copia simple de su pasaporte o cédula de identidad.

- Certificado de discapacidad. Solo si el menor nació con alguna discapacidad, deberá presentar el certificado que lo acredite.

Cabe resaltar que, los padres o tutores legales del recién nacido tienen un plazo de 60 días calendario para inscribir a sus bebés. Si no realizan este trámite en el plazo señalado, deben hacer una inscripción extemporánea, que requiere una evaluación y documentos probatorios adicionales.

¿Por qué es importante registrar el nacimiento?

La inscripción del nacimiento es el primer reconocimiento legal de un ciudadano ante el Estado. A partir de ese momento, el menor de edad cuenta con un registro oficial que acredita su identificación, que podrá ser útil para realizar diversos trámites durante su infancia y vida adulta, además para acceder a derechos fundamentales como la salud, educación, el trabajo formal, programas sociales, entre otros.

Ante ello, el Reniec recomienda a los padres de familia decidir los nombres de sus hijos con anticipación y responsabilidad para garantizar el derecho a la identificación desde el primer momento de vida. Además, verificar que los nombres, apellidos y demás datos consignados en el acta de nacimiento sean correctos para evitar inconvenientes más adelante, como la rectificación de los mismos o cambios vía judicial.