Detienen a dos extorsionadores en el Rímac: se les decomisó explosivos y mensajes amenazantes

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos integrantes de la organización criminal ‘Los panas', integrada por ciudadanos venezolanos, quienes se dedicaban a la extorsión de comerciantes en el distrito del Rímac.

La captura se registró en la avenida El Sol. A los sujetos, que se movilizaban en moto, se les halló tres celulares y una mochila que contenía nueve explosivos y tres cartas extorsivas dirigidas a dueños de negocios.

CÓDIGO INTERNACIONAL

En los mensajes, pedían a sus víctimas llamarlos para llegar a un "acuerdo”, de lo contrario, atentarían contra sus vidas y sus comercios. Las cartas tenían un número telefónico con código internacional de Colombia.

Los detenidos son Michael A., de 21 años, y Luis M., de 24 años. Los extranjeros, la motocicleta y todos los objetos incautados fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal del Rímac.