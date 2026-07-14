Comas: presuntos extorsionadores incendiaron un mototaxi

Según indicaron los vecinos, dos presuntos extorsionadores atacaron anoche un mototaxi estacionado en la entrada de una vivienda de la calle 22 de agosto, en el distrito de Comas.

Los hombres arrojaron un objeto contra el vehículo menor, similar a una botella de vidrio, que al romperse comenzaron las llamas. Los atacantes fugaron en un auto de color negro.

COMISARÍA DE SANTA LUZMILA

Los vecinos ayudaron a controlar el voraz incendio, impidiendo que el fuego se propagara a otros vehículos o viviendas cercanas. El vehículo menor quedó completamente calcinado.

A la zona acudieron agentes de la comisaría de Santa Luzmila para las respectivas diligencias; el dueño del mototaxi fue llevado a la dependencia policial para que brinde su declaración.