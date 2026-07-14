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Hace 2 horas

Fiscalía inspecciona oficina del Ministerio de Vivienda en San Isidro por presunto riesgo de colapso

La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realizó la diligencia tras la difusión de un informe que alerta sobre deficiencias en el inmueble.

Foto: Fiscalía



La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro llevó a cabo una inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en San Isidro, luego de que se difundiera un informe sobre presuntas deficiencias estructurales y un posible riesgo de colapso.

El Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) sobre la diligencia que se lleva a cabo este martes y detalló que el fiscal provincial a cargo de dicha acción es Óscar Díaz Alegre.

Según detalló la institución, se busca prevenir delitos como homicidio culposo, lesiones culposas y omisión de funciones, y para verificar el estado actual del edificio, sus condiciones de seguridad y la revisión de informes técnicos.

Medidas preventivas

La inspección cuenta con el apoyo de entidades competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización y defensa civil, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad del inmueble, identificar factores de riesgo y promover medidas preventivas.

La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar si existen riesgos para los trabajadores y usuarios, y si se han cumplido las normas de seguridad y mantenimiento. Los resultados definirán las acciones a seguir.


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