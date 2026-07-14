Fiscalía inspecciona oficina del Ministerio de Vivienda en San Isidro por presunto riesgo de colapso

La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro llevó a cabo una inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en San Isidro, luego de que se difundiera un informe sobre presuntas deficiencias estructurales y un posible riesgo de colapso.

El Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) sobre la diligencia que se lleva a cabo este martes y detalló que el fiscal provincial a cargo de dicha acción es Óscar Díaz Alegre.

Según detalló la institución, se busca prevenir delitos como homicidio culposo, lesiones culposas y omisión de funciones, y para verificar el estado actual del edificio, sus condiciones de seguridad y la revisión de informes técnicos.

Medidas preventivas

La inspección cuenta con el apoyo de entidades competentes en gestión del riesgo de desastres, fiscalización y defensa civil, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad del inmueble, identificar factores de riesgo y promover medidas preventivas.

La Fiscalía continuará con las diligencias para determinar si existen riesgos para los trabajadores y usuarios, y si se han cumplido las normas de seguridad y mantenimiento. Los resultados definirán las acciones a seguir.