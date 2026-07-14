Senasa niega que exista riesgo de transmisión de influenza aviar por consumo de pollo o huevos

Gran inquietud en la ciudadanía generó la declaratoria de emergencia sanitaria por un periodo de 90 días por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), tras confirmarse un brote de influenza aviar en aves de corral de un predio en Cañete.

Ante esta declaratoria, el público se pregunta si existen riesgos para la salud si se consume pollo y huevos; al respecto, Mario Bonifaz, director de Sanidad Animal del Senasa, dijo que la influenza aviar no se transmite a través de estos alimentos.

PROCESO DE PREPARACIÓN

“De manera enfática, descartar que haya algún tipo de transmisión a través de carnes [o] de huevos, considerando, además, la cocción a la que estos productos son sometidos durante el proceso de preparación. El virus es bastante débil, bastante sensible al proceso de cocción; por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo”, indicó.

“Todos los productos aviares que llegan a la comercialización son sometidos a inspección veterinaria, tanto por parte del Senasa como por los veterinarios autorizados que tienen los locales avícolas. Entonces, se garantiza que estas aves que van a dar justamente la carne, los huevos, no estén enfermas”, manifestó a RPP.

GALLOS DE PELEA

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en que el brote detectado es en gallos de pelea; la enfermedad no está en los pollos que producen carne, ni en gallinas de postura, ni en otro tipo de ave comercial que usualmente los ciudadanos consumen.