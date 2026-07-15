Festival de Postres Peruanos reunirá lo mejor de nuestra repostería tradicional en Miraflores

Que mejor que empezar a celebrar las Fiestas Patrias saboreando los deliciosos postres peruanos en un solo lugar.

Celebremos a lo grande en el Festival de Postres Peruanos que se realizará el 17, 18 y 19 de julio en el Parque Tradiciones del distrito de Miraflores, ubicado en la av. Ricardo Palma.

Lo esperamos con toda la familia para disfrutar de la mayor variedad de postres tradicionales como mazamorra morada, arroz con leche de convento, ranfañote, bola de oro, picarones, guargüeros, frejol colado.

Asimismo, podremos encontrar sanguito, melcocha, arroz zambito, budín de chancay, mazapanes, alfajores, revolución caliente, entre otras exquisiteces más.

En el Festival de Postres Peruanos también se ofrecerán panes artesanales de diversas regiones de nuestro país como el pan chuta, tanta wawa, pan chapla, pan de Oropesa, pan de tres puntas, pan de cebada, pan de chía y pan de siete semillas, entre muchos otros que forman parte de la riqueza panadera nacional.

Recuerde el 17, 18 y 19 de julio en el Parque Tradiciones del distrito de Miraflores el Festival de Postres Peruanos.