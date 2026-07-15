Vía Evitamiento: camión queda atascado en puente de Acho y genera caos vehicular

Gran congestión vehicular se registró en la Vía Evitamiento, luego de que un camión que transportaba una caja de gran tamaño quedara atascado bajo el puente Acho, la mañana de este miércoles 15 de julio.

El incidente ocurrió debido a que la altura de la carga superaba el límite permitido, lo que bloqueó la circulación en la zona. Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales generando diversas reacciones.

El bloqueo afectó el tránsito en la avenida 9 de Octubre, el jirón Marañón y la avenida Abancay. Conductores y transeúntes captaron el momento en que la caja azul quedó inclinada sobre el remolque, impidiendo que el vehículo continuara su recorrido.

Liberación y fiscalización

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para controlar el flujo vehicular y coordinar las maniobras de liberación. Pasadas las 7:20 a.m., el camión fue liberado y continuó su marcha, aunque sin que se reportara una intervención de fiscalización, lo que generó cuestionamientos entre los conductores.