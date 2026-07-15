Indecopi deja sin efecto restricciones horarias para discotecas y venta de alcohol en Lima

El Indecopi declaró carentes de razonabilidad las restricciones horarias impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima para discotecas y la venta de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y Lima Metropolitana. La Resolución N.° 0272-2026/SEL-INDECOPI determinó que la comuna no justificó las limitaciones establecidas en las Ordenanzas N.° 235 y N.° 1568.

La sala del Indecopi señaló que no se explicó por qué era necesario restringir el horario de apertura de los centros de entretenimiento ni se sustentaron objetivamente las restricciones a la venta de alcohol por razones de seguridad o tranquilidad pública.

En consecuencia, se declararon carentes de razonabilidad tres medidas: la limitación del horario de apertura de discotecas, la restricción de horarios de venta de alcohol en el Cercado de Lima y su aplicación en toda Lima Metropolitana.

Criterios y alcances

La resolución aclara que las municipalidades aún pueden regular horarios de funcionamiento o restricciones a la venta de alcohol, pero deben contar con un sustento objetivo y cumplir con los criterios del Decreto Legislativo N.° 1256. La MML deberá revisar sus ordenanzas y adecuar las medidas a estos criterios.

Esta decisión sienta un precedente sobre la necesidad de justificar técnicamente cualquier limitación a la actividad empresarial, exigiendo que las municipalidades demuestren un problema concreto de seguridad o tranquilidad pública y que las medidas sean proporcionales.