¡Orgullo y emoción! Tiene 13 años, ocupa el primer puesto universitario y dedica triunfo a su padre

La adolescente que cursa tercero de secundaria sorprendió al destacar en el examen de admisión de la UNALM y acumular cinco ingresos universitarios.

Luhana Ríos Yucra de tan solo 13 años alcanzó el primer puesto en la carrera de Pesquería durante el reciente examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), quien le dedicó este importante logro a la memoria de su padre, quien falleció hace apenas un mes y medio.

La estudiante, que actualmente cursa el tercer año de secundaria, relató que la pérdida de su padre, Belino Ríos Armas, fue uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado. Sin embargo, aseguró que su madre, Giovana Yucra Pacheco ha sido la motivación necesaria para seguir adelante.

Pese a su corta edad, Luhana ya acumula cinco ingresos a distintas universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad Nacional del Callao y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Además, ha obtenido diversos reconocimientos en competencias académicas, especialmente en matemáticas.

TREINTA ESCOLARES DESTACARON EN EL EXÁMEN DE ADMISIÓN

Luhana forma parte de un grupo de 30 estudiantes del colegio Juventud Científica de El Agustino que lograron una vacante en el reciente proceso de admisión de la UNALM. Aunque por su edad aún no podrán iniciar estudios universitarios ni reservar vacante, los resultados evidencian su destacado rendimiento académico.

Entre los escolares que obtuvieron los primeros lugares figuran Megan Palomino en Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Jeremías Ramírez en Zootecnia, Javier Reyes en Biología y la propia Luhana Ríos en Pesquería.

ORGULLO INSTITUCIONAL

Por otro lado, la institución educativa resaltó que estos logros reflejan el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y familias, además de reafirmar su compromiso con una educación orientada a la excelencia académica. "Este récord de 30 ingresantes, logrando el ingreso de una promoción entera, reafirma nuestro compromiso con una educación de excelencia. Ver a estudiantes desde sexto grado de primaria hasta quinto de secundaria alcanzar sus objetivos nos impulsa a seguir innovando en nuestras estrategias pedagógicas para integrar la ciencia y la excelencia en el día a día de nuestros alumnos", indicó la directora del plantel Lila Jacinto.