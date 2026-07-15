Vecinos bloquean tramo de la Panamericana Sur en protesta tras colapso de desagüe

Un grupo de vecinos protesta en plena Panamericana Sur debido al colapso de desagües en una zona de Villa El Salvador. Estos bloqueos en esta carretera ocurren frecuentemente debido a la rotura de tuberías matrices y la consecuente falta de agua en las viviendas.

Estos incidentes generan pozos, inundaciones y riesgos de salud pública que llevan a los vecinos a tomar medidas extremas como cerrar la vía para exigir la intervención de las autoridades locales o de las empresas operadoras del servicio vital.

Reclamos ciudadanos en la Panamericana Sur

El problema es que la falta de mantenimiento en las redes de alcantarillado y agua potable suele causar grandes aniegos en las pistas y en las viviendas aledañas.

Ante la inacción de las entidades competentes, los ciudadanos optan por la protesta radical interrumpiendo el tránsito de vehículos pesados y buses interprovinciales en la transitada ruta.

Cabe señalar que, ante esta situación se recomienda a los conductores y viajeros revisar el estado de las vías a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN para evitar quedar atrapados en el tráfico ante posibles bloqueos de la vía.