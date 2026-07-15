Brotes de gripe aviar: ¿Es seguro comer pollo y huevos tras alerta sanitaria?

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días tras detectar brotes de gripe aviar (H5N1) en aves de corral en la región Lima.

Las autoridades de salud y sanidad agraria confirman que el virus de la gripe aviar y otras bacterias comunes se eliminan por completo al cocinar los alimentos a más de $70° C. Las aves enfermas no llegan a los mercados.

Para garantizar tu seguridad al máximo

Las autoridades aseguran que el consumo de pollo y huevos bien cocidos es seguro y no transmite la enfermedad. Para evitar esto, el pollo debe estar completamente cocido, sin zonas rosadas en su piel, y por su parte los huevos deben freírse o hervirse hasta que la yema y la clara estén firmes.

Otra recomendación es evita lo crudo y no comer preparaciones con huevo crudo o poco cocido (como mayonesa casera o yemas blandas) durante la alerta sanitaria.

Cabe señalar que, es muy importante lavarse las manos con agua y jabón después de tocar carne o huevos crudos, y mantener las superficies de la cocina limpias y desinfectadas.