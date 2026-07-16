Comer pollo y huevos es seguro si están bien cocidos

El Colegio de Nutricionistas del Perú recomendó también lavarse bien las manos antes de manipular estos alimentos.

La declaratoria de emergencia sanitaria por 90 días a nivel nacional debido a un nuevo brote de gripe aviar (H5N1) en un predio de San Vicente de Cañete generó preocupación entre los consumidores. Sin embargo, el Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), reafirmó que el consumo de pollo y huevos es totalmente seguro.

Para el efecto el CNP recomendó seguir las siguientes tres reglas claves en la cocina:

Cocina por completo: Asegura una cocción total de las carnes y los huevos. ¡Cero términos medios!

Higiene total: Lávate muy bien las manos antes y después de manipularlos.

Evita la contaminación cruzada: Usa tablas y utensilios diferentes para alimentos crudos y listos para consumir.

El Colegio de Nutricionistas del Perú recordó que el consumo de estos alimentos no genera riesgo de contagio de influenza aviar en las personas si están bien cocidos.