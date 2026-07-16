Bus alimentador del Metropolitano se despista y choca en paradero de Comas

En el distrito de Comas, un bus alimentador del Metropolitano se despistó e impactó contra las barandas del paradero del Banco de la Nación, en la Av. Túpac Amaru en el km 12.

De acuerdo a primeros reportes, el accidente ocurrió luego de que un vehículo particular invadiera el carril exclusivo del Metropolitano, obligando al chofer del bus a realizar una maniobra brusca impactando.

Derriba una estructura metálica

Cámaras de seguridad captaron el angustiante momento en el que decenas de usuarios corrieron para evitar ser atropellados mientras la unidad derribaba la estructura metálica

Cabe señalar que, afortunadamente, solo se reportaron heridos leves y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) brindó asistencia médica inmediata al conductor y a un pasajero afectado.

Debido a que el vehículo particular bloqueó la vía exclusiva tras el incidente, el servicio de transporte se vio temporalmente restringido, obligando a los buses a circular por la vía mixta en el tramo entre las estaciones Belaunde y Los Ángeles.