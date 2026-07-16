Denuncian cobro de cupos para sepultar a difuntos en el Cementerio Baquíjano del Callao

En el Cementerio Baquíjano del Callao, se han reportado denuncias recientes sobre el cobro de cupos, aunque estas extorsiones no son realizadas por los trabajadores para enterrar a un difunto, sino por grupos criminales.

Las mafias de extorsionadores están cobrando cupos a la empresa constructora a cargo de la obra de expansión y construcción de nuevos nichos dentro del camposanto. Los delincuentes han llegado a quemar maquinaria pesada y dejar cartas amenazantes dirigidas a los ingenieros y obreros para exigir el pago de fuertes sumas de dinero.

Mafias no respetan ni a los muertos

Los trámites y pagos oficiales para la compra de nichos o sepulturas son gestionados únicamente por la Sociedad de Beneficencia del Callao. Si tienes alguna queja sobre cobros indebidos de personal interno o necesitas información sobre espacios, debes acudir a sus oficinas ubicadas en la Av. Sáenz Peña 164, Callao, o comunicarte a través de la página oficial de la Beneficencia del Callao.

Cabe señalar que, si sufres de extorsión o tienes evidencia de cobros irregulares por parte de malos trabajadores para realizar un entierro, es importante que denuncies el caso ante la Policía Nacional del Perú (PNP) o te comuniques con las líneas anticorrupción del Estado peruano.