Rinoceronte Valentina sorprende al elegir a su favorito para ganar el Mundial 2026

El Parque de las Leyendas se ha convertido en el escenario de las predicciones del Mundial 2026, donde “Valentina”, una rinoceronte unicornio, viene eligiendo a los posibles ganadores de los partidos de la cita mundialista.

En esta ocasión, Valentina afronta una de sus predicciones más complicadas, determinar quién será el campeón del mundo en la final que disputarán España y Argentina este 19 de julio en New Jersey.

Hasta el momento, la rinoceronte ha acertado en sus pronósticos, por lo que miles de aficionados esperan que esta vez no sea la excepción. El método consiste en colocar su alimento detrás de la bandera de cada selección y, según el país al que se acerque para comer, se determina al supuesto ganador del encuentro.

VIENE ACERTANDO EN SUS PREDICCIONES

Hasta el momento, la rinoceronte viene acertando en cuatro partidos de la justa mundialista, entre los que destacan los encuentros de Argentina, España, Francia y Bélgica, siendo este último el país de donde proviene.

Asimismo, ante esta curiosa actividad, los fanáticos de la rinoceronte de origen indio esperan que sus predicciones continúen siendo acertadas y que vuelva a sorprender con su elección en la gran final.

ARGENTINA SERÁ EL GANDOR DEL MUNDIAL

Ante esto, Valentina pronosticó que el próximo campeón del mundo será la selección de Argentina, que de cumplirse esta predicción conseguiría el bicampeonato mundial.