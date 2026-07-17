San Isidro recuperó más de 708 toneladas de residuos aprovechables para el reciclaje

Programa municipal entregó más de 2,300 tachos ecológicos para promover la segregación de los residuos aprovechables en en distrito.

Con el objetivo de fortalecer la cultura del reciclaje, la Municipalidad de San Isidro recuperó 708 toneladas de residuos aprovechables en lo que va del año, a través del Programa Recicla San Isidro, que promueve la adecuada segregación de residuos sólidos aprovechables en las viviendas, comercios, empresas, espacios públicos, instituciones públicas y privadas del distrito.

Como parte de este programa, entre los años 2023 y 2026 la comuna entregó 2,341 tachos ecológicos a los vecinos para facilitar la separación de los residuos inorgánicos aprovechables, como papel, cartón, plástico, vidrio, metales y envases Tetra Pak. Asimismo, entre 2025 y 2026 distribuyó 1,118 cintas adhesivas informativas, herramienta que permite identificar correctamente los residuos destinados al reciclaje y reforzar la segregación desde los hogares y comercios.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre la municipalidad y la comunidad.

"El reciclaje es una tarea compartida que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y a proteger el ambiente. En San Isidro seguiremos impulsando acciones que fortalezcan una cultura de sostenibilidad y promuevan la participación activa de la ciudadanía", señaló.

El programa Recicla San Isidro cuenta con un servicio de recolección domiciliaria de residuos reciclables, cuyos horarios están organizados por sectores del distrito. Los vecinos pueden disponer papel, cartón, plásticos, vidrio, metales y envases Tetra Pak en los contenedores verdes o bolsas reutilizables identificadas con la cinta del programa, de acuerdo con el cronograma establecido para cada zona.