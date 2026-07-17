Grifo se incendia en Jesús María y moviliza a varias unidades de bomberos

Un incendio de último minuto se registró en un grifo ubicado en el distrito de Jesús María, en el cruce de las avenidas Salaverry y Mariátegui, lo que movilizó a unidades de bomberos para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara y desencadenara una tragedia de mayores proporciones.

Hasta el lugar llegaron dos unidades de bomberos. De acuerdo con las primeras investigaciones, el incendio se habría originado en la parte inferior del establecimiento, donde funcionan algunas oficinas.

Sin embargo, algunos equipos del grifo resultaron dañados, pese a que el personal utilizó extintores para contribuir al control y extinción del fuego.

SE CONTROLÓ LA SITUACIÓN

El personal de bomberos informó que la situación logró ser controlada. Sin embargo, precisó que la emergencia representaba un alto riesgo debido a la cercanía de los tanques de combustible, lo que podía agravar considerablemente el incidente.

Por otro lado, las operaciones del grifo fueron suspendidas de inmediato con el fin de facilitar las labores de control y evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a la población.