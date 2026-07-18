Callao cerrará tramos de la Costa Verde por desfile patrio este 20 y 21 de julio

El Gobierno Regional del Callao informó que se aplicará un plan de desvíos y cierres temporales en la Costa Verde por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar programado para este lunes 20 y martes 21 de julio.

El lunes 20 de julio, desde las 8:00 a.m., se cerrará el tramo entre la avenida Miguel Grau (Chucuito) y la bajada Santa Rosa. El martes 21, el cierre se ampliará desde las 00:00 horas hasta las 8:00 p.m., abarcando hasta la avenida Haya de la Torre.

Las vías afectadas serán la Vía Expresa Costa Verde–Chucuito, la intersección de Santa Rosa con La Paz, y la de Haya de la Torre con La Paz, indicó la Gore Callao a través de un comunicado en su cuenta de Facebook.

Rutas alternas y recomendaciones

Para evitar congestiones, recomiendan usar las avenidas Haya de la Torre y Venezuela para viajar de Lima al Callao, y Miguel Grau y Guardia Chalaca en sentido contrario. Las autoridades piden respetar la señalización y las indicaciones del personal de tránsito.

El ingreso peatonal será por la bajada Santa Rosa, mientras que el acceso para vehículos autorizados será por la bajada Haya de la Torre. Además desplegarán personal de apoyo en los puntos clave para orientar a la ciudadanía y garantizar la seguridad durante el evento.