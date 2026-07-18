Gobierno oficializa nombramiento de Never Miranda Aburto como nueva titular de la Sunarp

El Poder Ejecutivo designó a Never Patrik Miranda Aburto como superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), mediante la Resolución Suprema N.° 141-2026-JUS, publicada este sábado 18 de julio en diario oficial El Peruano.

De acuerdo a la norma, la funcionaria ocupará la máxima autoridad de la entidad adscrita al Minjusdh, luego de que el puesto quedara vacante tras la renuncia de Manuel Augusto Montes Boza al cargo.

La designación se realizó a propuesta del ministro de Justicia, en cumplimiento del artículo 13 de la Ley N.° 26366, que establece que el presidente de la República nombra al superintendente a propuesta del titular del sector. El Reglamento de Organización y Funciones del Minjusdh también faculta al ministro a proponer a los titulares de organismos públicos del sector.

Renuncia y marco legal

Previamente, mediante Resolución Suprema N° 140-2026-JUS, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Manuel Augusto Montes Boza, a quien se le agradeció por los servicios prestados. Ambos dispositivos fueron refrendados por el presidente José María Balcázar y el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra.

El nombramiento se ajusta a la Ley N.° 31419, que establece requisitos de idoneidad para funcionarios de libre designación, garantizando el cumplimiento del marco legal vigente para el ejercicio de la función pública.