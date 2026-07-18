Empresario fallece luego de ser secuestrado y asaltado en San Martín de Porres

El hecho vuelve a poner en evidencia el incremento de delitos violentos vinculados al secuestro y robo de cuentas digitales en Lima.

La inseguridad ciudadana volvió a cobrar una víctima, esta vez un empresario del rubro metalmecánico perdió la vida luego de ser secuestrado y asaltado por delincuentes tras salir de un local nocturno en el distrito de Los Olivos, al norte de la capital.

La víctima fue identificada como Wilmer Augusto Rojas Chavarría, de 61 años. Según información policial, el hombre abordó un taxi de color negro junto a un amigo cuando fue interceptado por sujetos que ingresaron al vehículo y los redujeron para despojarlos de sus pertenencias.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes obligaron a ambos pasajeros a entregar las claves de sus cuentas digitales. Sin embargo, Rojas Chavarría habría olvidado una de las contraseñas y opuesto resistencia, situación que habría desencadenado una brutal agresión física por parte de los atacantes.

FUE HALLADA SIN VIDA

Según información de RPP, horas después del secuestro, alrededor de las seis de la mañana del sábado, el empresario y su acompañante fueron abandonados en el pasaje San Camilo, en la urbanización Mayorazgo, en San Martín de Porres. Una vecina que acudió en ayuda de las víctimas constató que Rojas Chavarría ya no presentaba signos vitales. “Entonces, yo me acerqué a mirarlo (al empresario), pero no se movía. Como soy de área de salud, me acerqué y le cogí el pulso y le digo: ‘No, el señor ya no tiene signos vitales’”, indicó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Como parte de las investigaciones, se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias exactas que provocaron la muerte del empresario.