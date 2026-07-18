¡Tragedia en el Cercado de Lima! Hombre murió en almacén clandestino de extintores

El empresario habría sido brutalmente golpeado por sus captores tras no recordar una de las claves que le exigían para acceder a su dinero.

A pocos metros del Teatro Municipal, exactamente en la cuarta cuadra del jirón Rufino Torrico en Cercado de Lima, un hombre perdió la vida este sábado dentro de un almacén clandestino de extintores.

Según versiones, la víctima habría fallecido luego de la explosión de uno de los extintores almacenados en el recinto, vecinos de la zona reportaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de una nube de humo blanco.

El local funcionaba al interior de una antigua casona donde operaban diversos negocios, donde en la fachada se exhibía un letrero que lo identificaba como una asociación cultural y musical para así evitar ser identificado.

FUE UNA FUERTE DETONACIÓN

Una vecina de la zona indicó que la fuerte detonación y el humo blanco la alarmó junto a los demás vecinos. “Escuché una bulla, una explosión. De Ahí me enteré que había un fallecido adentro. Se sintió fuerte. (Hubo) humo blanco. Que yo sepa, es un almacén de extintores, algo así ", indicó a RPP.

Asimismo, de manera preliminar, se informó que la víctima sería un ciudadano de nacionalidad venezolana, aunque su identidad aún no ha sido confirmada oficialmente.

LOCAL FUE CLAUSURADO

Tras el incidente, agentes de la Comisaría de Monserrat acordonaron el lugar e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento y establecer posibles responsabilidades.

Por otro lado, funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima dispusieron la clausura temporal del establecimiento al comprobar que no contaba con licencia de funcionamiento.