Perú destaca en la Feria Internacional del Libro de Guatemala con amplia agenda cultural

La delegación nacional desarrolla conferencias, actividades académicas y presentaciones artísticas en uno de los eventos literarios más importantes de Centroamérica.

El Perú participa de manera destacada en la XXIII Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua 2026), uno de los eventos culturales más importantes de Centroamérica, que se desarrolla del 7 al 19 de julio en la capital guatemalteca, junto con su delegación que reúne a escritores, artistas, académicos y especialistas vinculados al mundo editorial y la promoción de la lectura.

La presente edición de la feria se realiza bajo el lema “Vamos por un país de más lectores” e incluye una intensa programación con 667 actividades culturales, 175 presentaciones de libros, encuentros profesionales y espacios dirigidos a bibliotecarios, niños y jóvenes. Además, la Filgua 2026 está dedicada al Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y a la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

Asimismo en marco de las celebraciones por Fiestas Patrias, la Embajada del Perú en Guatemala organizó actividades con el fin de difundir la cultura peruana, donde se realizaron conferencias, mesas redondas y presentaciones de destacados representantes nacionales.

FORTALECIENDO EL INTERCAMBIO CULTURAL

Entre las principales actividades destacó la participación de la bibliotecóloga Fabiola Vergara, directora de la Biblioteca de la Universidad del Pacífico y exdirectora de la Biblioteca Nacional del Perú, quien ofreció las conferencias “Publicar desde las bibliotecas. Nuevas posibilidades para las bibliotecas de Guatemala” y “Biblioteca: Institución social de diálogo y encuentro de la comunidad”.

Asimismo, la educadora, actriz y narradora peruana Aroma Subiría desarrolló sesiones de cuentacuentos que congregaron a numerosos niños y familias. Sus presentaciones incorporaron relatos inspirados en la cultura y las tradiciones peruanas, combinando entretenimiento y aprendizaje.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Por otro lado, la participación peruana también se extendió fuera de la capital guatemalteca. Subiría viajó a la provincia de Huehuetenango, donde realizó actividades de narración para niños y brindó una clase magistral a estudiantes de Educación Preprimaria, fortaleciendo así los lazos culturales y educativos entre ambos países.