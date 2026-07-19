Junín: Fuerte sismo de 5.1 fue seguido por otro movimiento de 3.7 en Chupaca

Los eventos sísmicos ocurrieron con solo 17 minutos de diferencia y fueron monitoreados por el Instituto Geofísico del Perú, que descartó daños de consideración hasta el momento.

Dos movimientos sísmicos se registraron la noche de este sábado en la provincia de Chupaca, región Junín. El primero, de magnitud 5.1, fue percibido por gran parte de la población y estuvo seguido por una réplica de magnitud 3.7 apenas 17 minutos después, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El sismo de mayor intensidad ocurrió a las 9:24 p. m. y tuvo su epicentro ubicado a 7 kilómetros al sur del distrito de Chupaca. El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 24 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre IV y V en la escala de Mercalli.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se sintió en diversas zonas de la región, generando preocupación entre los habitantes, aunque hasta el momento no se han reportado daños personales ni materiales de consideración.

RÉPLICA SE PRODUJO MINUTOS DESPUÉS

Un segundo movimiento sísmico de magnitud 3.7 se registró a las 9:41 p. m. también en la provincia de Chupaca. El epicentro se localizó a 14 kilómetros al suroeste del distrito y tuvo una profundidad de 18 kilómetros.

El IGP precisó que este segundo evento alcanzó una intensidad III en la escala de Mercalli, por lo que fue percibido de manera moderada por la población, asimismo, ambos sismos fueron monitoreados por el organismo especializado, difundiendo los reportes oficiales.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en todo momento y alejarse de ventanas, repisas u objetos que puedan caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras. En caso de no poder salir, es importante ubicarse junto a columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia a la mano.