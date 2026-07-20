Atacan a balazos bus de Civa en la Panamericana Norte: dos sospechosos fueron capturados

Un nuevo ataque contra el transporte interprovincial se registró la noche del domingo 19 de julio. Un bus de la empresa Civa, que cubría la ruta Lima-Chiclayo, fue atacado a balazos por cuatro sujetos que se desplazaban en motocicletas por la Panamericana Norte, a la altura del paradero conocido como Tres Postes, en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo con información proporcionada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los delincuentes interceptaron la unidad y, tras identificar su objetivo, realizaron varios disparos. Uno de los proyectiles impactó contra el parabrisas del vehículo. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros que se encontraba en el interior resultó herido.

Capturan a dos sospechosos del atentado

Tras activar el plan cerco, los efectivos de la PNP lograron capturar a dos sospechosos. Durante la intervención, los agentes encontraron en poder de los detenidos un arma de fuego, la cual fue sometida a las pericias correspondientes para determinar si fue utilizada durante el atentado.

Los pasajeros que viajaban rumbo a Chiclayo fueron trasladados a la comisaría Laura Caller, en Los Olivos, para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, otro bus de la empresa Civa llegó hasta la dependencia policial para efectuar el transbordo y permitir que los viajeros continuaran su recorrido hacia Chiclayo.