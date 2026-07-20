¡Nuevos afortunados de Lotobola!: Revancha entregó S/10,000 y cientos de premios en el último sorteo

Los números del domingo 19 de julio ya fueron sorteados. Revancha repartió S/25,000 garantizados, con un ganador de S/10,000 y cientos de premios adicionales para los participantes.

Lotobola tiene nuevos afortunados. Revancha entregó S/10,000 y PozoPower cientos de premios en el último sorteo. La energía ganadora estuvo presente este domingo 19 de julio durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola por Panamericana.

Aunque aún no hay un ganador del pozo más grande, cientos de afortunados celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS GANADORES

Los números ganadores del sorteo fueron 26, 57, 67, 62 y 47, mientras que la Bola Extra fue el 16.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 6CJJVT. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos 8R8GEG, 95UTBG, 9TGQCE, 5D9QLC y 8KJNB7.

¿QUIÉNES FUERON LOS AFORTUNADOS?

Cada vez estamos más cerca de que el pozo millonario tenga un afortunado. En esta oportunidad PozoPower tuvo dos ganadores con 4 aciertos. ¿Estaremos cerca de conocer al millonario?

Eso no fue todo en la noche del domingo 19 julio. La suerte también acompañó a un ciudadano que pudo ganar el PozoPowerGo con cuatro aciertos.

El ganador de los S/10 mil de la Revancha se hizo acreedor del premio gracias a Turbito, el nuevo de Lotobola. El afortunado ciudadano adquirió su ticket en Tinbet de Casma.

¿QUÉ DÍAS SON LOS SORTEOS?

Si tú también quieres convertirte en el próximo ganador, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.