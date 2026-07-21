Atacan a balazos chicharronería en el Callao: extorsionadores exigirían S/10 mil

De acuerdo con la información brindada por testigos, la banda criminal ‘Los Mexicanos’ estaría detrás del atentado.

Los casos de inseguridad ciudadana continúan atemorizando a la población. Esta vez, presuntos delincuentes atacaron a balazos una chicharronería ubicada en el cruce de las avenidas Quilca y Omicrón, en el Callao. El hecho no solo ha generado zozobra entre los vecinos, sino también entre los comerciantes de la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los criminales llegaron hasta el establecimiento y realizaron más de siete disparos, los cuales dejaron varios impactos de bala en la fachada del local.

HIPÓTESIS QUE MANEJA LA POLICÍA

Según los testimonios recogidos, los delincuentes que estarían detrás de este atentado pertenecerían a la banda criminal conocida como ‘Los Mexicanos’. Los sujetos habrían amenazado a los propietarios del establecimiento y les estarían exigiendo el pago de S/10 mil.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante la balacera. Sin embargo, tanto los vecinos como los propietarios de los locales aledaños hicieron un llamado a las autoridades para que adopten medidas preventivas, pues aseguran que el Callao se ha convertido en tierra de nadie.