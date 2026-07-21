¡Tragedia en el Circuito Mágico! Clausuran juego inflable tras accidente que dejó a niña en UCI

Familiares de la víctima denunciaron presuntas irregularidades en las diligencias policiales y exigieron una investigación transparente para determinar responsabilidades.

Tras un terrible accidente ocurrido en el Circuito Mágico del Agua, donde una menor de siete años sufrió una violenta caída desde un juego inflable, la menor permanece internada en estado grave en el Hospital del Niño de Breña.

El accidente ocurrió la noche del viernes 17 de julio en una atracción administrada por la empresa Joy Zone, según los familiares, la niña se encontraba recostada sobre la estructura inflable cuando el salto de otro menor generó un efecto que la lanzó fuera del juego.

Asimismo, la menor cayó desde aproximadamente tres metros de altura, causándole lesiones graves que según el diagnóstico médico confirmó una fractura de cráneo, un coágulo cerebral y una severa fractura en uno de sus brazos.

DENUNCIAN PRESUNTAS IRREGULARIDADES

Los familiares cuestionaron el manejo del caso y denunciaron la existencia de una presunta acta policial con información que consideran falsa. Según indicaron, el documento señalaría que un adulto habría empujado a la niña dentro del juego, versión que rechazan al asegurar que cuentan con videos que muestran cómo ocurrió el accidente.

Asimismo, denunciaron que no fueron consultados para la elaboración de dicho documento y pidieron una investigación transparente para determinar responsabilidades. También señalaron que, al regresar al lugar al día siguiente, observaron que la estructura inflable continuaba instalada sin advertencias visibles para los visitantes.

SUSPENDEN FUNCIONAMIENTO

A través de un comunicado, el Servicio de Parques de Lima (Serpar) lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la familia afectada, además informó que el personal del parque brindó los primeros auxilios y coordinó el traslado de la menor al centro médico con apoyo de los bomberos.

Por otro lado, anunció la suspensión inmediata de las operaciones del juego inflable administrado por Joy Zone mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Serpar precisó que la medida se mantendrá vigente hasta que se determinen las circunstancias del accidente.