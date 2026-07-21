San Miguel: desarticulan banda de presuntos extorsionadores de empresas de transportes

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a cinco presuntos integrantes de una organización criminal vinculada a la extorsión de empresas de transporte en el Callao, durante una fiesta en un inmueble, en San Miguel.

El general Marco Antonio Conde Cuéllar, jefe de la Región Policial Callao, informó a RPP Noticias, que los detenidos acudieron a una celebración conocida como 'semáforo' y serían rivales de la banda 'Los Calacos'.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola, un revólver, cuatro paquetes con presunta cocaína y cuatro celulares. El general señaló que esta captura permitirá prevenir hechos de sangre y desarticular a la organización conocida como 'Anticalacos'.

Captura de sicario

Días atrás, la Policía capturó a George Meza Farfán, alias 'Sabrosura', principal sicario de 'Los Calacos'. El detenido confesó su participación en el asesinato de César Fernández Munive (33) el 15 de julio en el Callao y es investigado por otros homicidios en la zona.

Captura de extorsionadores

La Dirincri Callao y agentes de San Martín de Porres también informó de la captura de presuntos extorsionadores de comerciantes. La Policía reforzará los operativos para desarticular las bandas criminales en la provincia constitucional.