Operativo en Las Malvinas: recuperan espacios públicos tomados por el comercio informal

La Municipalidad Metropolitana de Lima, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutó un operativo en conjunto para recuperar los espacios públicos en los alrededores de la zona de Las Malvinas.

Durante la intervención se movilizó a 120 efectivos, entre serenos, fiscalizadores, personal del Grupo de Mantenimiento Urbano, trabajadores de limpieza y agentes PNP, para despejar las calles y garantizar el libre tránsito en una de las zonas comerciales más concurridas del Cercado de Lima.

La gerente de Fiscalización, Mariella Falla, informó que se recuperaron las calles Guillermo Dansey, Ascope, Huarochirí, Pacasmayo, Cárcamo y García Villón, donde comerciantes informales ocupaban la vía pública con mercadería y vehículos mal estacionados dificultaban la circulación.

Limpieza y prevención

Tras la liberación, la comuna inició labores de limpieza, mantenimiento y señalización para evitar una nueva ocupación informal. Falla enfatizó que no se permitirá que las galerías saquen mercadería ni que se reinstale el comercio ambulatorio no autorizado.

La MML ha intervenido zonas como Mesa Redonda, el Mercado Central y la avenida Grau, y prepara operativos en La Victoria, El Agustino y San Luis. El coronel Marcial Flores destacó que la intervención reducirá delitos como robos y cobro de cupos en la zona.