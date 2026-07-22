Sismo de magnitud 4.1 en Lima: no se reportan heridos ni daños materiales

El IGP informó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 101 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró la mañana de este miércoles 22 de julio en Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7:25 a. m. y generó alarma entre los habitantes de la capital.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 101 kilómetros. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes y otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, aconseja evacuar de manera ordenada hacia las zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder salir del inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.