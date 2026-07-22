ATU refuerza control en carriles exclusivos con instalación de topes elevados

Los nuevos dispositivos buscan agilizar el tránsito de los buses autorizados y reducir las constantes invasiones de carriles registradas en Lima.

Con el fin de reforzar el control en los carriles exclusivos de los corredores complementarios, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la implementación de un plan piloto, mediante la instalación de topes elevados que restringirán el acceso de vehículos no autorizados.

La medida será puesta a prueba en los corredores Rojo, Azul y Morado, con el fin de mejorar la velocidad de circulación de buses y optimizar el servicio para los usuarios, en donde se registra de manera constante la invasión de carriles por parte de autos colectivos y otras unidades informales.

La propuesta forma parte de las acciones orientadas a reducir las interferencias en las vías exclusivas y garantizar que estas sean utilizadas únicamente por las unidades autorizadas para el transporte público.

DISPOSITIVOS BLOQUEARAN EL PASO DE OTROS VEHÍCULOS

De acuerdo con la ATU, los topes fueron diseñados para que los buses puedan atravesarlos sin dificultades gracias a su mayor altura, mientras que los vehículos con menor despeje quedarían impedidos de ingresar a los carriles exclusivos.

La entidad explicó que el sistema fue presentado a especialistas para evaluar su funcionamiento y determinar su viabilidad antes de una eventual implementación permanente en distintos corredores de la capital.

SEVERAS SANCIONES

Actualmente, la normativa contempla severas sanciones para quienes realicen transporte informal. Los infractores pueden recibir multas equivalentes a una UIT, es decir S/ 5,500, además del internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir. En caso de accidentes, la sanción puede elevarse hasta cuatro UIT, equivalentes a S/ 19,800.

Por otro lado, la propuesta ha generado preocupación entre especialistas, quienes advierten que los topes podrían dificultar el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, además de que existe el riesgo de incrementar accidentes durante la noche o provocar bloqueos si algún vehículo queda varado sobre la estructura.