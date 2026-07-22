Intensa persecución en Comas: capturan a tres sujetos armados en la av. Universitaria

Agentes de la Brigada contra el Crimen Organizado de Lima Norte de la PNP, capturaron a tres hombres tras una persecución que culminó en la intersección de las avenidas Universitaria y 22 de Agosto, en el distrito de Comas.

Los efectivos iniciaron el seguimiento tras notar una actitud sospechosa en los ocupantes de un vehículo color negro y, al ser alertados sobre la presencia de armas de fuego, según informó RPP Noticias.

Al interceptar el automóvil, los agentes hallaron una pistola oculta debajo del asiento del conductor. Los detenidos son Richard Sinchi Rodríguez (38), Cristian Díaz Guillén (22) y Walter Avilés Navarro (38), quienes quedaron a disposición de las autoridades para determinar su vinculación con delitos en Lima Norte.

Investigan a motociclista

Durante el operativo, un motociclista huyó al notar la acción policial y abandonó su casco y una caja de delivery. Las autoridades investigan si este sujeto tiene relación con los otros tres detenidos.

El caso fue derivado a la Diviad para realizar pericias al arma de fuego y al vehículo. La Policía refuerza los operativos en el distrito de Comas para prevenir delitos y garantizar la seguridad en la zona.