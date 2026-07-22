Más de 150 personas son desalojadas después de 30 años de un asentamiento humano en VES

Ellos afrontan el inminente desalojo de los hogares que ocupan desde 1997, como consecuencia de un fallo judicial derivado de una disputa legal por la posesión de los terrenos que inició en 2014.

Son 37 familias, conformadas por más de 150 personas, pertenecientes al asentamiento humano Sol de Villa, en el distrito de Villa El Salvador, las que dejan sus viviendas después de 30 años.

Conflicto por terrenos

Según señalan los afectados con este desalojo, sus familias se enfrentan a la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado El Progreso, la cual asegura contar con el título de propiedad de los terrenos que habitaron por casi tres décadas.

Los residentes del lugar aseguran haber construido sus vidas allí, contando con servicios básicos instalados y hasta pagando tributos municipales durante todo este periodo.

Cabe señalar que, las familias afectadas piden que las autoridades evalúen su situación y solicitan ayuda para los adultos mayores, madres y niños que habitan en la zona.