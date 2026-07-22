Cinco niños pierden la vida en incendio en La Victoria: Siniestro habría sido provocado por extorsionadores

Una tragedia enluta a varias familias luego de que un feroz incendio consumiera varias viviendas durante la madrugada. En el distrito de La Victoria, un siniestro que habría sido generado por ataque de extorsionadores dejó como saldo diez personas muertas y tres viviendas completamente destruidas.

Según los familiares de los fallecidos, ellos venían siendo amenazados por su negocio de alquiler de motocicletas eléctricas en la urbanización Manzanilla 2.

La principal hipótesis apunta a que el fuego habría sido provocado por presuntos extorsionadores, una versión que ya es materia de investigación por parte de los agentes de la Policía Nacional.

El siniestro acabó con toda una familia

El incendio de gran magnitud consumió una vivienda donde dormían varios integrantes de una familia, dejando el lamentable saldo de diez personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad.

Cabe señalar que, sobre esta tragedia, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, declaró que se realizará una investigación exhaustiva e indicó que personal especializado ya se encuentra trabajando en el lugar del siniestro.