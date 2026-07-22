¿Qué significa tu nombre? Descúbrelo gratis en el stand de Reniec en la FIL LIMA 2026

¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene tu nombre y qué significa? En la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, Reniec te dará la respuesta.

Del miércoles 22 de julio al 6 de agosto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) estará presente en la Feria Internacional de Libro de Lima (FIL LIMA 2026), que se realizará en el Centro de Convenciones Jockey, en Santiago de Surco. En dicho espacio, tendrá un stand interactivo donde los visitantes podrán conocer gratis el significado, origen y popularidad de sus nombres originarios.

La actividad busca acercar la información sobre los servicios de identificación y registros civiles de una manera lúdica y cultural, en el marco de una de las ferias literarias más importantes del país.

Presentación exclusiva de la Revista Académica ‘Nombres’ Vol.9

Reniec marca una agenda. El martes 04 de agosto de 2026, de 3.00 p.m. a 3.45 p.m., presentará la revista académica ‘Nombres’, Vol. 9 N°2, en el auditorio Laura Riesco – Centro de Exposiciones Jockey.

La presentación estará dirigida por la jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde Koechlin, y moderada por la Mg. Ing. Karla Paola Bolaños Cárdenas, jefa de la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad (OFCI). Contará con la participación de Carolina Trivelli Ávila, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Juan Cruz Vieyra, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un espacio para debatir sobre la identificación, registros civiles y su impacto en el Perú.

Visita el stand de Reniec en la FIL LIMA 2026

Reniec llega a la FIL LIMA 2026. En su stand, el personal de la institución ofrecerá:

• Consulta gratuita de nombres: Los asistentes podrán conocer el origen, significado y popularidad de sus nombres.

• Orientación sobre los servicios que ofrece: Se resolverán dudas sobre el DNI electrónico, identificación, registros civiles y servicios virtuales. Importante: no se realizarán trámites durante la feria.

• Publicaciones académicas: Se presentarán investigaciones, libros y revistas académicas de la institución.

• Juegos para toda la familia: El público podrá participar en dinámicas como en el Identimento, Ludo de la Identidad y la Ruleta Giratoria y aprende jugando sobre la historia de la identificación en el Perú.

¿Por qué visitar a Reniec en la FIL LIMA 2026?

Porque los nombres cuentan una historia. En el stand 129, los visitantes podrán consultar gratis el significado del suyo, recibir información sobre el DNI electrónico y participar en actividades gratuitas para toda la familia.

La identidad empieza con un nombre. ¿Cuál es la historia del tuyo?