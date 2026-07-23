Pandillas se enfrentan con piedras y bombardas en El Agustino

Pese a la presencia de serenazgo y dependencias policiales cercanas, los disturbios continúan registrándose con frecuencia en la zona.

Un grupo de pandillas viene protagonizando constantes disturbios en el distrito de El Agustino, exactamente en el óvalo Riva Agüero, donde los enfrentamientos se registran en las principales vías de la zona.

Estas confrontaciones se realizan utilizando palos y piedras, y lo más preocupante es que ocurren incluso frente a puestos de control de seguridad de la municipalidad.

Los vecinos denuncian que estos hechos son recurrentes y aseguran que el personal de serenazgo no realiza mayores acciones para frenar los actos de violencia, los cuales generan daños a la infraestructura pública y alteran el orden y la seguridad en el distrito.

ACTOS SON CONSTANTES

Estos actos vandálicos se registran en una de las principales avenidas del distrito, donde los involucrados parecen no mostrar preocupación por encontrarse frente a la central de control municipal y a la sede del Escuadrón Verde.

Además, los vecinos cuestionan el escaso accionar de las autoridades, ya que aseguran que, en varias ocasiones, solo observan cómo estos sujetos protagonizan disturbios que ponen en riesgo a la población y afectan la tranquilidad de la zona.