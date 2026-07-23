Desarticulan peligrosa banda de extorsionadores que operaba en la capital

A raíz de un exitoso operativo, la Policía Nacional capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Conquistadores Reales”, organización a la que se le atribuyen extorsiones contra empresas de transporte público en Lima y Callao. Entre los detenidos figuran dos ciudadanos venezolanos, quienes fueron intervenidos durante un operativo realizado en el sector de Oquendo.

Según informó la Región Policial Lima, los investigados estarían involucrados en amenazas y cobros extorsivos dirigidos a trabajadores de la empresa de transporte Translima. Durante la intervención se incautaron explosivos, municiones, celulares con mensajes extorsivos y diversos elementos que servirán para fortalecer las investigaciones.

Las autoridades señalaron que uno de los detenidos habría logrado infiltrarse como conductor de la propia empresa afectada para obtener información sobre las operaciones internas y utilizarla posteriormente en las acciones delictivas.

PRESUNTO CONDUCTOR OBTENIA INFORMACIÓN

El jefe de la Región Policial Lima declaró que uno de los capturados fue identificado como Alberto Chaurio Herrera (44), alias “Advíncula”, quien presuntamente se hacía pasar por conductor de la empresa para recopilar información de primera mano. “Era un conductor prácticamente, se aparentaba como un conductor de la empresa, pero era un delincuente. Se ha metido como conductor de la empresa y observaba todo el movimiento que había dentro”, señaló.

Asimismo, indicó que el investigado aprovechaba la preocupación de los trabajadores que eran víctimas de extorsión para amenazarlos y exigirles pagos, asegurando incluso haber participado en ataques contra unidades de transporte.

INCAUTARON EXPLOSIVOS

Durante el operativo, realizado en la calle San Antonio de Vista Alegre, en Oquendo, los agentes encontraron tres cartuchos de dinamita, cuatro municiones calibre 380, dos notas extorsivas, cuadernos con registros de pagos, tres teléfonos celulares, una máscara utilizada por los sospechosos y una tarjeta bancaria donde presuntamente se depositaba el dinero obtenido ilícitamente.

Por otro lado, fue detenida Chalir Hernández Blanco (30), alias “Chaly”, pareja del principal investigado, quien habría sido la encargada de recaudar el dinero producto de las extorsiones. “La que recaudaba ese dinero era su pareja, una ciudadana venezolana. Estamos poniendo toda esta información a disposición de la unidad especializada para continuar con las investigaciones y determinar si existen más personas implicadas”, indicó.