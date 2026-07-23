¡Tenemos ganadores de Lotobola! Revancha entregó S/10,000 y muchos premios más en el último sorteo

Los números del miércoles 22 de julio ya fueron sorteados. Revancha repartió S/25,000 garantizados, con un ganador de S/10,000 y cientos de premios adicionales para los participantes

Lotobola tiene nuevos afortunados. Revancha entregó S/10,000 y PozoPower muchos premios más en el último sorteo. La energía ganadora estuvo presente este miércoles 22 de julio durante una nueva transmisión en vivo del sorteo de PozoPower, PozoPowerGo y Revancha de Lotobola por Panamericana.

Aunque aún no hay un ganador del pozo más grande, cientos de afortunados celebraron premios en las diferentes categorías de PozoPower y PozoPowerGo y Revancha volvió a repartir S/25,000 garantizados.

LOS NÚMEROS AFORTUNADOS DE LA NOCHE

Los números ganadores del sorteo fueron 8, 56, 69, 76 y 6, mientras que la Bola Extra fue el 54.

La gran noticia de la noche llegó con Revancha, donde un participante se llevó el premio mayor de S/10,000 con el código 8PNABM. Además, cinco jugadores ganaron S/1,000 cada uno con los códigos 8UMHSX, ANLE97, 85MMZ5, 8F8778 y 9H88TH.

¿QUÉ DÍAS SON LOS SORTEOS?

Si tú también quieres convertirte en el próximo ganador, recuerda que Lotobola realiza sus sorteos todos los miércoles y domingos a las 11:00 p. m. por Panamericana. Con PozoPower puedes participar por un pozo de S/26 millones con un boleto de S/5, mientras que PozoPowerGO ofrece un pozo de S/4 millones con un boleto de solo S/1. Además, por cada sol de compra recibes un código para participar automáticamente en Revancha, una oportunidad extra para seguir ganando en cada sorteo.